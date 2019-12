« Parasite » : Bong Joon-ho et Song Kang-ho décorés de l’Ordre du mérite culturel

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a décerné, hier, l’Ordre du mérite culturel au duo emblématique du film « Parasite », la Palme d'or du dernier Festival de Cannes. Il s’agit du réalisateur Bong Joon-ho, qui a reçu le deuxième grade le plus élevé, celui de « Couronne d’argent », et l’acteur principal Song Kang-ho, qui est décoré du quatrième grade, la « Couronne de jade ».Lors de la cérémonie, Bong s’est déclaré honoré et a exprimé sa gratitude, sans oublier d’affirmer sa volonté d’avancer pas à pas dans son travail de création, en toute sérénité, comme cela a toujours été le cas. Song, de son côté, a tenu à exprimer ses émotions et remerciements très sincères, d’autant plus qu’il estime recevoir ce prix précieux en tant que représentant de tous les acteurs et de toute l’équipe de tournage du film.Après sa consécration à Cannes, cette comédie noire a fait un tabac en Corée du Sud comme à l’étranger. Et elle a de fortes chances de remporter l’Oscar du long métrage international lors de la 92e cérémonie des Academy Awards, qui aura lieu en février 2020 à Hollywood.