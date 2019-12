Photo : YONHAP News

Le soleil persiste. Si les nuages sont plus nombreux qu’hier, surtout sur la moitié sud, le bleu domine largement dans le nord du pays. Les prévisions annoncent une légère grisaille dans l’après-midi de samedi jusqu’à dimanche midi. Mais aucune précipitation à l’horizon.L’hiver s’est désormais bien installé sur la péninsule. En début de matinée, les températures sont descendues jusqu’à -4°C à Séoul et ne monteront pas plus haut que 2°C dans l’après-midi. Il fera 11°C sur l’île de Jeju, 10°C à Busan, 7°C à Daegu et 4°C à Daejeon.