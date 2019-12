Le Japon lève une partie de ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

A quatre jours du sommet bilatéral entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre japonais Shinzo Abe, prévu mardi prochain à Chengdu en Chine, le ministère nippon de l’Economie et de l’Industrie a retiré une partie de ses restrictions sur les exportations de résine photosensible vers la Corée du Sud. Il s’agit de l’une des trois substances dispensables pour la fabrication de semi-conducteurs et d'écrans, soumis à des contrôles renforcés, infligés par Tokyo depuis le début du mois juillet.Plus précisément, le ministère en question a annoncé, cet après-midi, via son site Internet, qu’il avait décidé de changer sa méthode d’examen et d’approbation des exportations de cette substance, passant ainsi d'une autorisation « au cas par cas » à une autorisation « inclusive spécifique ».En effet, dans cette seconde perspective, le gouvernement japonais donne son feu vert, de manière inclusive, aux entreprises exportatrices nippones, lorsqu’elles continuent de vendre leurs produits aux mêmes partenaires et pendant un certain temps. Ce qui allège la procédure des expéditions des résines concernées.Pour rappel, le taux de dépendance de la Corée du Sud vis-à-vis du Japon, en valeur des exportations de résine photosensible, s’élevait, en 2018, à 88 %.