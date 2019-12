Kyodo News : possible rencontre diplomatique entre Séoul, Washington et Tokyo en janvier

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon sont en concertation afin de tenir, à la mi-janvier 2020, une réunion de leurs chefs de la diplomatie pour prévenir de nouvelles provocations nord-coréennes. C'est ce qu'a révélé, hier, Kyodo News, citant des sources diplomatiques américaines.Selon l'agence de presse japonaise, Kang Kyung-wha, Mike Pompeo et Toshimitsu Motegi pourraient se réunir au début de l'année prochaine à San Francisco. La dernière réunion de ces diplomates remonte au 2 août 2019, à Bangkok, en Thaïlande, sur fond de tensions très élevées entre Séoul et Tokyo, engendrées par les restrictions commerciales nippones envers le pays du Matin clair.Toujours d'après Kyodo News, si cette rencontre tripartite a bien lieu, des tête-à-tête entre Tokyo et Séoul, ainsi qu’entre la capitale japonaise et Washington seront également envisageables.