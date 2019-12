Kim Jong-un convoque un comité militaire afin de consolider la force défensive de son pays

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé la troisième réunion élargie du 7e Comité militaire central du Parti des travailleurs à Pyongyang, afin de discuter de mesures importantes destinées à améliorer sa force militaire en matière de défense. C’est ce qu’ont rapporté, hier, les médias nord-coréens.La discussion aurait porté sur les différentes options militaires envisageables, alors que les négociations avec Washington sur la dénucléarisation de la péninsule piétinent. Mais ce qui attire l’attention des experts, c’est le changement de calendrier et des participants.D’abord, ce comité militaire central s’est tenu avant la réunion plénière du Parti des travailleurs, contrairement à d’habitude. Ensuite, la participation de l’Armée populaire de Corée a considérablement augmenté au détriment du parti unique. Cette démarche s’explique par la volonté de Pyongyang de faire pression sur Washington, à l’approche de la date butoir de leurs négociations fixée à la fin de cette année.Cependant, le pays communiste n’a pas donné de détails sur les mesures de renforcement de sa force défensive, sans doute pour ne pas affecter les sommets entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon, qui se tiendront aujourd’hui et demain, en Chine.