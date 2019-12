Photo : Getty Images Bank

En 2018, les nombres de visites dans des établissements hospitaliers et de jours d’hospitalisation par sud-Coréen ont atteint, en moyenne, 16,9 et 19,1. Deux chiffres bien supérieurs aux moyennes des nations membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Effectivement, dans les pays membres de cette organisation, les consultations et les hospitalisations par habitant étaient, respectivement, de 7,1 fois et 8,2 jours.En 2018, la Corée du Sud comptait pas moins de 67 847 cliniques et cabinets médicaux, soit 1 216 de plus qu’en 2017.