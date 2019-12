Séoul, Pékin et Tokyo s'orientent vers un ALE trilatéral global de haut niveau

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, Sung Yun-mo, a rencontré, hier, à Pékin, ses homologues chinois et japonais Zhong Shan et Hiroshi Kajiyama. Il s'agit de la 12e réunion à trois, sa dernière édition, tenue à Tokyo, remontant au mois d’octobre 2016. Il s'agit également de la première rencontre des ministres du Commerce entre Séoul et Tokyo, depuis la mise en œuvre des restrictions commerciales nippones vers la Corée du Sud.Les ministres ont adopté une déclaration visant à renforcer leur coopération trilatérale dans de nombreux domaines : le transfert énergétique, le commerce électronique, et les nouvelles industries de la quatrième révolution industrielle, entre autres.Et en conséquence, les trois voisins se sont mis d'accord pour accélérer les négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) tripartite global de haut niveau. Ils se sont également engagés à faire de leur mieux pour conclure, avec succès, le Partenariat économique global régional (RCEP), qui couvre la région Asie-Pacifique.Avant la réunion trilatérale, Sung a tenu un tête-à-tête avec Zhong pour élargir la coopération bilatérale sur le commerce et les investissements, voire celle dans les pays tiers. Il en a profité pour demander à son interlocuteur d'accorder une plus ample équité dans l'examen des dossiers commerciaux conjoints, dont l'étude anti-trust sur les semi-conducteurs.