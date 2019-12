Moon Jae-in promet l'innovation, l'intégration et la paix pour 2020

Photo : YONHAP News

Le président de la République et son épouse ont envoyé une carte de vœux pour la nouvelle année à quelque 50 000 personnes des classes défavorisées ou ayant rendu de grands services à la patrie.Dans la carte, où l'on voit une illustration du couple présidentiel avec leur chien et chat de compagnie, Moon Jae-in s’engage à déployer, l'an prochain, tous ses efforts pour rendre le pays plus innovant, intégrant et pacifique.Le chef de l'Etat y déclare également que la diversité des opinions de la population alimentera ses attentes. A travers ses propos, il semble souligner que les disputes au sein de l'opinion publique sur différents sujets politiques lui serviront de marchepied pour renforcer la communication avec ses concitoyens, et promouvoir le développement social.