Le concert de BTS de Séoul a attiré plus de 180 000 étrangers en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les effets du concert de BTS à Séoul sont comparables à celles des Jeux Olympiques de PyeongChang. D’après Pyun Ju-hyun, professeur de l’Université Korea, les impacts économiques directs et indirects des trois spectacles du septuor, qui se sont tenus du 26 au 29 octobre dernier au parc olympique de Séoul, sont estimés à environ 922,9 milliards de wons, soit 717,59 millions d’euros.Dans le cadre de leur tournée mondiale « Love Yourself : Speak Yourself » débutée aux Etats-Unis, les Bangtan Boys se sont également produits à guichets fermés au Wembley Stadium à Londres, avant de devenir le premier groupe étranger à se produire dans un stade en Arabie saoudite. Ils ont donné l'ultime concert de leur tournée dans la capitale sud-coréenne.L'édition finale de ces trois jours de concerts a attiré environ 100 000 visiteurs étrangers dont 23 000 spectateurs. Et toute la promotion autour de cet événement a fait venir quelque 87 000 étrangers, qui ont fait le déplacement pour découvrir le pays de leur groupe favori. Ainsi, grâce à BTS, près de 180 000 touristes se sont envolés pour la Corée du Sud.Ce chiffre représente 67 % du nombre de visiteurs étrangers qui sont venus à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, qui a totalisé environ 280 000 spectateurs.Les retombées des trois concerts du groupe d’idole sont estimées à 1 000 milliards de wons, l’équivalent de 777,8 millions d’euros. BTS prouve ainsi son incroyable puissance économique via le « soft power », ou la force d’attraction par les contenus culturels.