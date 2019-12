Le premier des 4 drones de surveillance Global Hawk débarque en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le RQ-4 Global Hawk, capable de surveiller l’ensemble du territoire nord-coréen, vient d’arriver à la base de l’armée de l’air sud-coréenne de Sacheon, située dans la province de Gyeongsang du Sud.Rappelons que le gouvernement a officialisé, en mars 2011, sa décision d’acheter ce drone de surveillance de la classe HALE (haute altitude longue endurance). D’après les autorités militaires sud-coréennes, trois autres unités seront introduites durant le premier semestre 2020.Equipé d’un radar à haute performance et d’un détecteur infrarouge, cet appareil construit par le conglomérat américain Northrop Grumman, est capable d’identifier un objet d’une taille supérieure à 30 cm, à une altitude de 20 km. Il peut effectuer un vol d’une durée maximale de 42 heures et surveiller des activités militaires dans un rayon de 3 000 km, au-delà de la Corée du Nord, voire de la péninsule coréenne.Si ce drone HALE est déployé, l’armée sud-coréenne sera capable de collecter, de manière autonome, des images et des informations sur son pays voisin, sans dépendre des Etats-Unis.