Les forces spéciales sud-coréennes et américaines organisent un exercice conjoint face à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les forces spéciales de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont organisé, le mois dernier, un entraînement collectif en attaquant une base virtuelle de l’armée nord-coréenne.Sur son site web, le département de la Défense des Etats-Unis a publié, aujourd’hui, 12 images illustrant cet exercice, qui s’est déroulé à la base aérienne de Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord. Les photos montrent les forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) capturer une personne, censée être un agent nord-coréen fictif, à l’intérieur de la base aérienne en question. Et une vidéo, dans laquelle on voit les membres des forces spéciales lancer un assaut à l’intérieur d’un bâtiment, a été également mise en ligne sur YouTube.Cette publication, exceptionnelle, peut être interprétée comme un avertissement visant le régime de Kim Jong-un, qui prévoit d’organiser, à première vue, une nouvelle provocation à l’approche de la date butoir pour la reprise des pourparlers sur sa dénucléarisation, que Pyongyang a fixée à la fin de l’année.