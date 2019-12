Séoul et sa périphérie pèsent lourd dans le PIB régional

Photo : KBS News

Le produit intérieur brut régional (PIBR) des 17 provinces et grandes villes de Corée du Sud a augmenté, en 2018, de 3,2 % en glissement annuel, pour atteindre 1 900 000 milliards de wons, soit 1 475 milliards d'euros.La métropole de Séoul et la province de Gyeonggi se sont classées aux deux premiers rangs, représentant, ensemble, 51,8 % du total de ce PIBR, soit une hausse de 0,5 point par rapport à l'an dernier. Un chiffre en augmentation continue depuis 2011. Malgré les efforts gouvernementaux destinés à promouvoir un développement régional plus équilibré, la part de ces deux régions ne cesse d'augmenter.En effet, le PIB a fortement progressé dans les provinces de Gyeonggi (5 %) et de Chungcheong du Nord (6,7 %), où se concentre l'industrie des semi-conducteurs. Mais c’est également le cas de la capitale sud-coréenne (4,5 %), qui excelle dans la finance et les assurances.En revanche, la province de Gyeongsang du Nord, ainsi que les villes d'Ulsan et d'Incheon, ont vu leur produit baisser, en raison du marasme dans les secteurs de la construction navale et des bâtiments, leurs industries phares.Séoul est en tête du classement en termes de revenu par habitant, avec 23 260 000 wons, soit 18 000 euros, suivi par Ulsan, avec 21 670 000 wons, environ 16 800 euros. Le revenu moyen s'établit à 19 890 000 wons, soit près de 15 500 euros.