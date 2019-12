La Turquie est la plus grosse consommatrice de contenus audiovisuels sud-coréens

Photo : YONHAP News

La Commission des communications de Corée (KCC) et l'Institut de recherches pour le développement de la société d'information (Kisdi) ont rendu publics les résultats d'une récente enquête en ligne. Celle-ci a été menée conjointement auprès de 2 355 téléspectateurs de cinq pays considérés comme ayant un grand potentiel en tant que cibles de la vague culturelle coréenne.Selon ce sondage, la Turquie est la nation qui a le plus visionné d’émissions sud-coréennes avec 48 %, suivie des Etats-Unis (37,8 %), de l'Inde (36,7 %), du Canada (17,3 %) et de la Hongrie (9 %). Les téléspectateurs américains, indiens et canadiens ont préféré les séries télévisées, alors que les Turcs et les Hongrois ont plutôt opté pour les films.D’après les sondés, les produits audiovisuels sud-coréens sont à la fois populaires et artistiques, et révélateurs de la culture coréenne. Mais ils estiment ne pas avoir suffisamment l'occasion d’en profiter pleinement, en raison de la barrière linguistique, du manque de sites et de chaînes où ces programmes sont disponibles, ou encore de publicité.Les services par contournement (OTT), comme Netflix ou YouTube, représentent dans ces pays le premier support pour accéder aux contenus audiovisuels du pays du Matin clair.La plupart des sondés ont répondu que les coproductions contribueraient au développement de l'industrie audiovisuelle de leur propre pays, avant d'ajouter que la compréhension des autres cultures constituait le facteur le plus important dans la coproduction audiovisuelle.