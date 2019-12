Sommet Séoul-Pékin : Moon Jae-in met en avant le contexte tendu et défavorable aux deux Corées et à la Chine

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite en Chine dans le cadre du sommet Séoul-Pékin-Tokyo qui se tiendra demain, le président sud-coréen a échangé en tête-à-tête avec son homologue chinois dans la capitale de l'empire du Milieu. Leur dernière rencontre bilatérale a eu lieu il y a six mois, en marge du sommet du G20 organisé, en juin dernier, à Osaka au Japon.A cette occasion, Moon Jae-in a d’abord exprimé sa gratitude envers Xi Jinping pour son rôle important dans l’installation de la paix dans la péninsule coréenne. Il a ensuite mis en avant un contexte de plus en plus tendu avec la Corée du Nord, qui est non seulement défavorable à la Corée du Sud et la Chine, mais aussi à Pyongyang. Soulignant l’importance de l’harmonie entre les deux peuples, le locataire de la Maison bleue a fait part de son souhait de recevoir le dirigeant chinois à Séoul en 2020.Selon le président chinois, il faut à la fois améliorer la paix, la sécurité et la prospérité dans la région, pour favoriser un développement mutuel de la Chine et de la Corée du Sud. Il a ensuite souhaité intensifier les coopérations bilatérales entre les deux pays, dans un monde qui se trouve à un tournant sans précédent depuis un siècle.Le chef de l’Etat sud-coréen se dirige actuellement vers Chengdu pour participer au sommet trilatéral annuel de ce mardi. Il sera d’abord accueilli par le Premier ministre chinois, Li Keqiang, avant une autre rencontre bilatérale, cette fois-ci avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.