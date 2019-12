Gyeongju désignée capitale de la culture de l'Asie de l'Est 2021

Photo : YONHAP News

Gyeongju, ville historique sud-coréenne située dans la province de Gyeongsang du Nord, a été désignée comme la capitale de la culture de l’Asie de l’Est 2021. C'est ce qu'a fait savoir, aujourd'hui, le ministère sud-coréen de la Culture.L’ancienne capitale du royaume de Silla (57 avant J.-C. à 935) est connue pour son riche patrimoine. Elle organisera pour l'occasion de nombreuses manifestations culturelles et expositions en collaboration avec les capitales de la culture de la Chine et du Japon, en 2021.Depuis 2014, les ministres de la Culture de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon désignent, chaque année, des villes comme capitales de la culture de leur pays. Cette année, par exemple, ce sont Incheon, Xian et le quartier de Toshima à Tokyo qui ont joué ce rôle. Et l'an prochain, ce sera au tour de Suncheon, de Yangzhou et de Kitakyushu.