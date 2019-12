Les sud-Coréens débutent la semaine sous les nuages. L’après-midi devrait cependant voir une certaine amélioration puisqu’ici et là, le soleil arrivera à percer. Il s’imposera même dans l’extrême sud-est de la péninsule. Seul le nord-est du territoire sera sous la pluie, voire la neige, pendant toute la journée.Au niveau du mercure, Séoul sera toujours au-dessus du niveau zéro. Les températures maximales atteindront 6°C, il fera jusqu’à 13°C à Busan et sur l’île de Jeju, 10°C à Daegu et 8°C à Daejeon.