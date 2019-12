Météo : le Père Noël portera un masque antipollution

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud passera la journée précédant Noël sous un grand soleil et des températures clémentes. Si quelques nuages couvriront la moitié sud du territoire en matinée, ils disparaîtront progressivement dans l’après-midi.Cependant, la fête sera gâchée par une pollution de l’air très élevée. À Séoul, l’indice de qualité de l’air (IQA US) était supérieur à 150, soit un niveau « très mauvais », au réveil. Les particules fines se dissiperont légèrement dans l’après-midi, mais l’indice ne descendra pas sous la barre des 100.Du côté du thermomètre, pollution rime souvent avec montée des températures. De ce fait, il fera jusqu’à 7°C dans la capitale sud-coréenne, 10°C à Daejeon, 11°C à Daegu, 12°C sur l’île de Jeju et 13°C à Busan. Pas vraiment un temps de Noël...