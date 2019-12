Sanctions internationales : la Corée du Nord opère de moins en moins de vols internationaux

Photo : YONHAP News

Les services internationaux aériens ou maritimes de la Corée du Nord ont considérablement diminué en 2019, par rapport à l’année dernière. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l'Amérique (VOA).Selon le site web Flightradar24, qui fournit des informations sur les vols d’aéronefs dans le monde, Air Koryo a opéré cette année un total de 892 vols contre 964 en 2018. Cela représente une baisse de 70 vols.La compagnie aérienne nord-coréenne, qui a pourtant lancé, cette année, des nouvelles lignes reliant Pyongyang et Dalian, Jinan ou encore Macao, a fini par suspendre ses vols les deux premières villes chinoises, en août dernier. A cela s’ajoute la suppression de la ligne Pyongyang-Shenyang.Rappelons qu’Air Koryo, qui reliait le royaume ermite à une dizaine de villes dans six pays du monde, avant les sanctions internationales, ne dessert actuellement que Pékin, Shanghaï et Macao en Chine, ainsi que Vladivostok en Russie.Toujours d’après la VOA, le nombre de services maritimes a également reculé de 35 % par rapport à l’an dernier. Seuls 50 navires ont subi des contrôles de sécurité. Cela montre que les sanctions prises à l’encontre du régime de Kim Jong-un continuent de peser sur lui.