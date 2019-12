Moon Jae-in s’entretient aujourd’hui avec les Premiers ministres chinois et japonais à Chengdu

Photo : YONHAP News

A l’issue d’un sommet bilatéral, hier, à Pékin, avec son homologue chinois Xi Jinping, le président Moon Jae-in s’est aussitôt envolé vers Chengdu, dans la province du Sichuan. Là-bas, deux rencontres sont prévues au programme de ce 24 décembre : la première, trilatérale, aura lieu dans la matinée avec les Premiers ministres chinois, Li Keqiang, et japonais, Shinzo Abe. La deuxième se tiendra dans l’après-midi, et consistera en un tête-à-tête entre les dirigeants sud-coréen et nippon.Les discussions trilatérales se dérouleront en deux sessions, chacune avec pour thème l’évolution de la coopération entre les trois pays ces 20 dernières années et la situation régionale et internationale, respectivement.Selon la Cheongwadae, le chef de l’État fera part à cette occasion des efforts de son gouvernement pour dénucléariser complètement la péninsule coréenne et pour y pérenniser la paix. Il exhortera en même temps Pékin et Tokyo à y apporter une contribution constructive.Mais l’attention des sud-Coréens est davantage tournée vers l’entrevue Moon-Abe. Car ce premier entretien bilatéral depuis 15 mois a lieu sur fond de tension toujours palpable entre les deux voisins. Une tension suscitée par des dossiers qui fâchent : le dédommagement du travail forcé des Coréens par l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale et les restrictions japonaises sur les exportations vers Séoul. Sans oublier l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) entre les deux pays. Les résultats de leur conversation seront donc scrutés de très près.