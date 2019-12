Moon Jae-in et Li Keqiang plaident pour le renforcement de la coopération Séoul-Pékin

Photo : YONHAP News

Hier, peu après son arrivée à Chengdu, le président sud-coréen a été reçu par le Premier ministre chinois. A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé que, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, en 1992, Séoul et Pékin avaient pleinement coopéré dans divers domaines allant de la politique à la culture, et qu’ils avaient contribué également à la paix en Asie du Nord-est comme dans le monde.Pour le chef de l’État, l’économie mondiale est entrée dans une période de marasme et les deux pays doivent faire face à ce défi, main dans la main. Avant d’ajouter souhaiter élargir la coopération avec la Chine, afin d’exploiter ensemble les débouchés pour leurs produits dans des pays tiers.Li Keqiang a, lui aussi, souligné l’importance du développement des relations entre les deux nations, mentionnant plus particulièrement les échanges commerciaux bilatéraux. Il a détaillé que ceux-ci avaient dépassé la barre des 300 milliards de dollars l’an dernier.Le chef du gouvernement chinois a également indiqué que l’empire du Milieu chercherait à partager, avec Séoul, ses stratégies de développement avec un esprit d’ouverture et d’inclusion, et à également consolider la coopération en matière de changement climatique et de protection de l’environnement.