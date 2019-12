Les médias d’Etat chinois veulent promouvoir le RCEP en amont du sommet de Chengdu

Photo : YONHAP News

En amont du sommet entre le président sud-coréen et les Premiers ministres chinois et japonais, les médias officiels chinois se font largement l’écho de la coopération économique entre les trois pays.La chaîne publique CCTV a détaillé les résultats de la conférence des ministres du Commerce extérieur des trois pays, qui s’est tenue dimanche à Pékin. La télévision d’Etat a ainsi rapporté que, lors de cette rencontre, les trois voisins avaient affiché de larges convergences concernant leur relation de libre-échange et sur l’importance de la coopération mutuelle. Et d’ajouter qu’ils étaient d’emblée convenus d’accélérer les négociations sur le Partenariat économique global régional (RCEP), promu par Pékin, et sur l’accord trilatéral de libre-échange (ALE).Le quotidien Global Times a, lui aussi, écrit que Séoul, Tokyo et Pékin avaient décidé de coopérer face au virage protectionniste amorcé par Washington. Selon le journal, cette coopération permettra d’augmenter le potentiel économique et commercial régional, et sera l’un des principaux sujets de discussions du sommet de Chengdu entre Moon Jae-in, Li Keqiang et Shinzo Abe.Même ton dans les colonnes du China Daily, du Quotidien du Peuple ou de l’agence de presse Chine Nouvelle.