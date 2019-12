BTS : « I NEED U » franchit la barre des 200 millions de vues sur YouTube

Photo : YONHAP News

Le clip vidéo du titre « I NEED U » des Bangtan Boys (BTS) a dépassé la barre des 200 millions de vues sur YouTube.Selon leur agence Big Hit Entertainment, le nombre de vues de ce clip a franchi, hier vers 8h 35, ce cap symbolique, environ quatre ans et huit mois après sa mise en ligne.La chanson en question est le titre phare du mini-album de BTS, sorti le 29 avril 2015. C’est celle-ci qui a permis au septuor de se classer en première position et ainsi de remporter de nombreux prix dans les émissions de musique des principales chaînes sud-coréennes. Ce morceau fait également partie de la liste des 100 chansons représentatives des années 2010, selon Billboard.A ce jour, BTS compte, au total, 14 clips dont le nombre de vues a franchi le seuil des 200 millions comme « FIRE », « FAKE LOVE », « Boy With Luv » et « DNA ». Ce dernier a même été vu par plus de 800 millions d’internautes à travers le monde.Ainsi, le boys band sud-coréen continue d’établir de nouveaux records pour la k-pop, en battant ses propres records.