Une vingtaine de pays membres de l’Onu poussent pour un rapatriement total des travailleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les membres des Nations unies avaient pour obligation de rapatrier tous les travailleurs nord-coréens de leur pays avant le dimanche 22 décembre. Et ils ont jusqu’au 22 mars prochain pour en informer l’organisation internationale, et ce en application de la résolution 2397, adoptée en 2017 par le Conseil de sécurité. Malgré cela, certains Etats contournent cette mesure destinée à tarir les flux de devises vers la Corée du Nord.Face à cette situation, une vingtaine de pays membres de l’Onu, dont les Etats-Unis et le Japon, se sont organisés pour les presser à nouveau à remplir leur obligation. En effet, d’après l’agence de presse Bloomberg, ils ont écrit une lettre au président de l’Assemblée générale des Nations unies. Dans cette missive, ils lui demandent de rappeler à tous les membres la date limite pour remettre leur compte-rendu final. Séoul n’a pas signé cette lettre.A en croire le comité du Conseil chargé de surveiller le respect des sanctions imposées au régime communiste, au 16 décembre, seulement 48 Etats avaient présenté leur rapport intermédiaire.