4e révolution industrielle : 200 milliards de wons investis chaque année dans 20 domaines clés

Photo : YONHAP News

A l’ère de la quatrième révolution industrielle, le gouvernement sud-coréen a décidé d’investir, chaque année, plus de 200 milliards de wons, environ 154,7 millions d’euros, dans 20 domaines stratégiques, d’ici 2023.Le quatrième plan pour l’innovation technologique des petites et moyennes entreprises, établi par le ministère des PME et des Start-up, vise à renforcer les soutiens financiers aux entreprises spécialisées dans les technologies essentielles à l’industrie 4.0.Plus précisément, l’État va soutenir la R&D dans 20 domaines retenus comme l’intelligence artificielle, les méga données, le cloud, l’internet des objets, la 5G, les réalités virtuelle et augmentée, l’impression 3D, les voitures autonomes, etc.Afin d’améliorer la compétitivité du secteur manufacturier, 30 000 usines intelligentes seront construites d’ici 2022. Dans ce cadre, des formations destinées aux ingénieurs afin qu’ils s’adaptent aux « smart factories » seront multipliées.Le gouvernement a également validé le nouveau plan de développement des technologies énergétiques, à mettre en place à l’horizon 2028. Il prévoit ainsi d’augmenter de 10 points le niveau technologique des énergies en favorisant les nouvelles industries renouvelables comme le photovoltaïque et l’éolien.Les dispositifs concrets pour réaliser ce plan seront dévoilés au début de l’année prochaine. Enfin, l’exécutif s’est fixé pour objectif de créer un marché énergétique d’une valeur de 57 000 milliards de wons, un peu plus de 44 milliards d’euros.