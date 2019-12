Séoul aide la Corée du Nord à réparer les dégâts causés par le typhon Lingling

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de débloquer une enveloppe de 2 milliards de wons, un peu plus d’1,5 million d’euros, afin d’aider la Corée du Nord à réparer les dégâts causés par le typhon Linling, qui a frappé la péninsule coréenne en septembre dernier. Le ministère de la Réunification a pris cette décision, hier.Cependant, l’assistance en question sera accordée de manière indirecte, par le biais d’ONG internationales, considérant le fait que le pays communiste était toujours réticent à la recevoir.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a récemment annoncé qu’il poursuivrait son aide humanitaire au Nord, indépendamment des hauts et des bas de la relation entre les deux voisins. Il a alors fait état, notamment, de son projet d’offre de 50 000 tonnes de riz, via le Programme alimentaire mondial (PAM). Un projet décidé en juin, mais avorté en raison du refus de Pyongyang.En réponse, le site de propagande nord-coréen « Uriminzokkiri » a dénoncé « un jeu de publicité insidieux ». Il existe donc des doutes concernant la possibilité de voir l’État ermite accepter la nouvelle offre de Séoul.