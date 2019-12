Assemblée nationale : l’amendement de la loi électorale passé en séance plénière

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a connu un nouveau remue-ménage, après que l’amendement de la loi électorale a été soumis, hier soir, à la séance plénière, en dépit de l’objection du Parti Liberté Corée (PLC). La principale force de l’opposition fustige une « loi malveillante ».Elle s’est indignée et a aussitôt sorti l'arme du « filibuster », autrement dit une obstruction parlementaire, afin d’empêcher l’adoption du texte. Certains députés du Minjoo, parti au pouvoir, ont, eux aussi, demandé à utiliser cette technique de débat illimité. Une chose inédite. Les discussions se sont donc poursuivies dans l’hémicycle, tout au long de la nuit, et devraient se poursuivre jusqu’à mercredi, à minuit.Dès le lendemain, une nouvelle session extraordinaire débutera pour seulement deux à trois jours. Et le texte polémique pourra alors être automatiquement soumis au vote. Le Minjoo et quatre formations minoritaires, qui se sont entendus sur cette réforme électorale sous la forme d’un corps consultatif « 4+1 », vont probablement tenter d’organiser ce scrutin, jeudi. Ils envisagent de faire de même pour adopter d’autres propositions de loi controversées, comme celle sur la création d’une nouvelle agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant de hauts fonctionnaires.Pour rappel, après des semaines de négociations difficiles, le corps « 4+1 » a trouvé un accord, hier, visant à maintenir le nombre actuel de sièges au Parlement, à savoir 253 députés élus au scrutin majoritaire et 47 élus à la proportionnelle. Nouveauté : l’intégralité des sièges à pourvoir sera répartie selon le nombre des voix obtenues par les candidats dans leur circonscription et à la proportionnelle. Les élections législatives se dérouleront sur un seul tour.