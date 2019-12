Kyodo News : Kim Jong-un a ordonné la production en masse de TEL

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a ordonné de produire en masse des véhicules tracteur-éleveur-lanceur (TEL) capables de lancer, notamment, des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Cet ordre remonte au mois de février 2018. C’est l’agence Kyodo News qui a publié, hier, cette information, citant des sources bien informées de Corée du Nord et de son allié chinois.Selon l’agence nippone, conformément aux instructions de Kim Jong-un, plusieurs dizaines de millions de dollars ont été attribués à une compagnie commerciale, placée sous l’autorité du département de l’industrie de l’armement du Parti des travailleurs au pouvoir. De l’argent utilisé pour acheter à la Chine les composants nécessaires pour construire un total de 70 TEL.Toujours d’après Kyodo News, cela illustre que l’Etat communiste a renforcé ses capacités nucléaires et balistiques, alors en pleines négociations avec Washington sur sa dénucléarisation. Et le renseignement américain serait au courant et chercherait à en savoir plus sur le nombre exact de véhicules à ICBM ou sur l’état actuel des choses.Les TEL sont construits dans l’usine du 16 mars, un établissement considéré comme un pôle scientifique du pays, à Pyongsong, à une trentaine de kilomètres de la capitale. C’est là-bas que le Hwasong-15, le missile intercontinental lancé en novembre 2017, y a été construit.A en croire un ancien haut gradé de l’armée nord-coréenne cité par l’agence, le régime de Kim Jong-un ne semble cependant pas encore être parvenu à les produire par ses propres moyens. Il continuerait à les acheter en pièces détachées à la Chine ou à d’autres pays. Or, leurs exportations vers le Nord constituent une violation de la résolution adoptée en 2017 par le Conseil de sécurité de l’Onu.