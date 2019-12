Ryu Hyun-jin se rend à Toronto pour un examen médical

Photo : YONHAP News

Le joueur de baseball Ryu Hyun-jin, qui est actuellement en Corée du Sud pour s’entraîner, quittera son pays natal aujourd’hui ou demain pour se rendre à Toronto où il subira un examen médical. Cela constituera la dernière étape avant de signer un contrat avec le club de baseball des Blue Jays.A en croire plusieurs médias américains et canadiens, le lanceur gaucher sud-coréen a donné son accord pour un contrat de 80 millions de dollars et pour une durée de quatre ans. Cependant, les Blue Jays n’ont pas encore confirmé la nouvelle.Toujours selon la presse locale, le plus grand défaut de Ryu est son opération à l’épaule, qui remonte à 2015. Cependant, le joueur sud-coréen a prouvé qu’il était toujours en bonne santé, finissant la saison 2019 au L.A. Dodgers avec 14 victoires et seulement cinq défaites.Si le contrat est signé à l’issue de son examen médical, il s’agira du plus gros montant versé, non seulement pour un lanceur d'origine sud-coréenne, mais aussi par le club de Toronto.A noter que le record actuel est détenu par Park Chan-ho, le sud-Coréen qui a joué dans les Ligues majeures. Il avait signé, en décembre 2001, un contrat s’élevant à 65 millions de dollars, pour cinq ans avec Texas Rangers.