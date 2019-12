Budget 2020 : 71,4 % sera dépensé durant le 1er semestre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va débloquer plus de 70 % des dépenses de son budget 2020 dans le courant de la première moitié de l’année prochaine, afin de donner un coup de pouce rapide à l’économie. Le ministère des Finances a annoncé que le « plan de répartition du budget 2020 » avait été confirmé, aujourd’hui, en conseil des ministres.Le montant des dépenses totales pour l’année prochaine s’élève à 427 000 milliards de wons, soit plus de 331 milliards d’euros, dont 71,4 %, à savoir 305 000 milliards de wons, l’équivalent de 236,4 milliards d’euros, seront répartis sur le premier semestre. Cette part, qui a progressé de 1 point par rapport à cette année, est le niveau le plus élevé depuis 2013.Une grande partie sera consacrée aux infrastructures de base et aux projets de recherche et de développement, qui ont souvent des impacts considérables sur la relance économique.Afin d’assurer une exécution rapide de ce budget, les infrastructures de base et l’emploi font désormais partie de la liste des domaines prioritaires. Ils se verront attribuer leur budget avant même le commencement de l’année fiscale.