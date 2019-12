Les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais s’engagent à faire avancer le processus de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le président sud-coréen et les Premiers ministres chinois et japonais se sont retrouvés à Chengdu, en Chine, ce matin, pour un sommet trilatéral.Dans un communiqué de presse conjoint, publié à l’issue de leurs discussions, Moon Jae-in a annoncé que lui et ses interlocuteurs s’étaient accordés à dire que la paix dans la péninsule était conforme aux intérêts de chacun. Et d’ajouter qu’ils avaient promis de faire en sorte que le processus de dénucléarisation dans la péninsule progresse de manière concrète, via un dialogue rapide entre Washington et Pyongyang.Le chef de l’Etat sud-coréen a aussi ajouté que les trois nations s’étaient engagées à continuer de travailler en ce sens et en étroite communication, et à relever d’un cran le niveau de leur coopération substantielle.Toujours selon le locataire de la Maison bleue, Séoul, Pékin et Tokyo ont également décidé d’élargir leur collaboration dans les domaines directement liés à la vie de leur peuple, allant des sports à l’environnement.L’année prochaine, la Corée du Sud accueillera ce sommet trilatéral.