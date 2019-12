Wianbu : la Cour constitutionnelle rendra son verdict sur l’accord de 2015 ce vendredi

Photo : YONHAP News

Après trois ans et neuf mois de délibérations, la Cour constitutionnelle tranchera finalement, vendredi, sur le dossier portant sur l’épineuse question des femmes de réconfort, également appelées « wianbu ».Pour rappel, un pacte avait été signé en décembre 2015 entre Séoul et Tokyo, sous l’administration de Park Geun-hye, l’ex-présidente sud-coréenne destituée. Cela dit, les intéressées l’ont jugé partial et inconstitutionnel et, trois mois plus tard, certaines ont décidé de saisir la Cour. Ces anciennes victimes d’esclavage sexuel par l’armée nippone lors de la Seconde guerre mondiale estiment avoir été complètement exclues du processus de discussions ayant mené à cet accord, leur avis n’ayant pas du tout été pris en compte.La Justice a toutefois retardé son verdict, peut-être de peur que sa décision ne suscite de nouvelles frictions diplomatiques entre les deux voisins. D’autant plus que le gouvernement de Shinzo Abe est allé jusqu’à prendre des mesures de représailles contre le verdict de la Cour suprême sud-coréenne, concernant le travail forcé de Coréens pendant l’occupation coloniale du Japon. Une hypothèse pourtant démentie par la plus haute juridiction.