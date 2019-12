Entrée en vigueur des accords contre la double imposition avec Singapour et Prague

Photo : KBS News

La Corée du Sud a signé des accords visant à éviter le système de double imposition sur le revenu, avec Singapour et la République tchèque, respectivement en mai dernier et en janvier 2018. Ces conventions entreront en vigueur avant la fin de l’année.Ainsi, les entreprises de construction sud-coréennes présentes dans la cité-Etat seront exonérées de taxes pendant désormais un an, au lieu de six mois actuellement.Dans le pays d’Europe centrale, parmi les nouvelles mesures, le taux maximal d’imposition sur les revenus d’intérêts sera abaissé à 5 %, contre 10 % actuellement.Le gouvernement de Séoul envisage de conclure des accords identiques avec davantage de pays, afin de créer un environnement propice à la présence des sud-Coréens à l’étranger et ainsi dynamiser les échanges économiques internationaux.