Sommet Moon-Abe à Chengdu : le chef de l’Etat sud-coréen plaide pour un dialogue franc

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont entretenus en tête-à-tête cet après-midi, à Chengdu, en Chine. Il s’agissait de leur première entrevue digne de ce nom depuis 15 mois. Digne de ce nom car, en effet, Moon Jae-in et Shinzo Abe ont eu, le mois dernier, un bref échange en marge du sommet rassemblant les dirigeants de l’Asean et des trois principaux pays d’Asie du Nord-est.Aujourd’hui, leur conversation a duré environ 45 minutes, soit 15 minutes de plus qu’initialement prévu. Elle a été dominée par le différend commercial entre les deux pays et le dossier du maintien ou non de l’accord bilatéral de partage de renseignements militaires (GSOMIA).Le locataire de la Maison bleue a affirmé que leur rencontre faisait l’objet d’une attention particulière, aussi bien dans leurs pays qu’à l’étranger. Selon lui, afin de régler les questions qui préoccupent les deux voisins, il est important pour leurs leaders de dialoguer avec franchise, en face-à-face.Pour sa part, le chef du gouvernement nippon a affirmé que le pays du Matin clair et l’Archipel étaient des voisins importants l’un pour l’autre. Abe a également manifesté son intention d’améliorer leurs relations, soulignant l’importance de leur coopération ainsi qu’avec Washington, en matière de garantie de sécurité et en particulier sur le problème de la dénucléarisation de la péninsule.