Moon Jae-in rentre après deux jours de voyage chinois

Photo : YONHAP News

Après un voyage officiel de deux jours en Chine, le président Moon Jae-in est rentré hier tard dans la nuit. Il a décidé aujourd’hui de s’accorder un jour de repos. Il se fera quand même briefer sur l’évolution de la situation dans le nord de la péninsule. D’autant que Pyongyang avait promis début décembre un « cadeau de Noël » à Washington, laissant entendre qu'en l'absence de concessions, des mesures de représailles seraient inévitables.Le voyage chinois du chef de l’Etat sud-coréen a donc eu lieu sur fond d’escalade de tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.Lors de son sommet avec les Premiers ministres chinois et japonais hier à Chengdu, les trois leaders ont reconfirmé qu’une dénucléarisation complète de la péninsule et l’instauration d’une paix durable correspondaient aux intérêts communs de leurs pays.Moon a été reçu lundi à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping. L’occasion pour lui de demander à l’empire du Milieu d'exhorter Pyongyang à reprendre le dialogue, au lieu de provocations militaires. Leurs discussions ont aussi porté sur l’avant-projet de résolution présenté aux Nations unies par la Chine et la Russie pour demander d’assouplir les sanctions contre leur allié nord-coréen.