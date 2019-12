Donald Trump s’interroge sur le cadeau de Noël de Pyongyang

Photo : KBS News

Le président des Etats-Unis a éludé les questions sur la menace d'un tir de missile nord-coréen comme cadeau de Noël. Interrogé hier par des journalistes à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où il passe les fêtes, Donald Trump a répondu : « Nous verrons ce que sera la surprise, et on s'en occupera parfaitement ».Questionné sur la possibilité que le régime de Kim Jong-un lance un missile de longue portée, il a également préféré plaisanter sur le fait que le Nord lui enverrait un beau cadeau comme un vase de fleurs.L’Etat communiste avait promis à Trump un cadeau de Noël, si les USA n’accédaient pas à leurs demandes. Il pourrait s’agir d’un test de missile à longue portée, alors que le Nord a interrompu depuis novembre 2017 tout test de bombes atomiques et de missiles balistiques intercontinentaux.Les médias américains se sont largement fait l’écho des propos du locataire de la Maison blanche, tout en se livrant à des prévisions mitigées. Certains journaux ont cité le tweet de son ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui parle de l’échec de la politique nord-coréenne de l’administration Trump. Pour d’autres, la menace de Pyongyang est un autre signal de volonté de négociations avec Washington.