Vers un nombre record de touristes étrangers en Corée du Sud en 2019

Photo : YONHAP News

Cette année, la Corée du Sud devrait attirer un nombre record de touristes, frôlant les 17,5 millions de visiteurs étrangers. Ces chiffres dépassent le précédent record qui était de 17,2 millions, et qui avait été établi en 2016. Cela devrait générer pour 2019 un montant de 25 100 milliards de wons de recettes touristiques, 46 000 milliards de wons de retombées économiques et 460 000 emplois. Ce sont en tout cas des estimations avancées hier par le ministère de la Culture et du Tourisme et l’Office national du tourisme (KNTO).Ces derniers ont expliqué cette progression par leurs efforts pour faire venir davantage de voyageurs individuels chinois et pour diversifier l’offre touristique. De même, le pays du Matin clair a organisé à deux reprises des rencontres entre son ministre du Tourisme et son homologue chinois afin d’élargir la coopération en la matière. Il a aussi simplifié les procédures d’émission de visas pour les étudiants venant de l’empire du Milieu.Autre mesure à noter, il s’agit cette fois-ci de l’assouplissement des conditions requises pour délivrer un visa à la classe moyenne chinoise pour l’encourager à revenir dans le pays.Ces efforts ont porté leurs fruits. Entre janvier et novembre, plus de 5,5 millions de Chinois ont foulé le sol sud-coréen. Soit un bond de 26 % par rapport à la même période de l’an dernier.Toujours pendant les 11 premiers mois de l’année, le nombre d’arrivées internationales est en hausse de 10 % pour les visiteurs en provenance du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-est, avec 2,94 millions. Quant aux Américains, leur nombre cumulé pourrait franchir le cap du million à la fin de ce mois, derrière les Chinois, les Japonais et les Taïwanais.