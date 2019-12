Le taux de survie des cancers augmente

Photo : KBS News

55,7 % des sud-Coréens atteints de cancer vivent 5 ans ou plus après avoir reçu leur diagnostic. Leur nombre a ainsi franchi le cap du million, avec 1 039 000 individus plus précisément, selon les dernières statistiques dévoilées par le gouvernement.Toujours selon les mêmes données, rien qu’en 2017, un peu plus de 232 200 sud-Coréens ont été diagnostiqués d’un cancer. Soit une hausse de 1 000 individus sur un an.Le cancer de l’estomac a été le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes comme chez les femmes, devant ceux du colon, du poumon, de la thyroïde et du sein.Quant au taux d’incidence des cancers, il continue de baisser depuis 2011 pour se chiffrer à 282,8 cas pour 100 000 personnes. Soit 6,6 cas de moins qu’en 2016.Autre constat : les taux d’incidence des cancers de l’estomac, du colon et de la thyroïde diminuent, tandis que les chiffres progressent pour les cancers du sein, de la prostate, du rein et du pancréas.