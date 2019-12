Photo : YONHAP News

Ce jour de Noël, les sud-Coréens célèbrent aussi la naissance de Jésus Christ. Toutes les églises, catholiques et protestantes, à travers le pays ont célébré des messes.Le cardinal Yeom Soo-jung, de l’archidiocèse de Séoul a à cette occasion adressé en particulier un message de la réconciliation. Si Noël est avant tout une fête chrétienne, les bouddhistes ne s’isolent pas de l’atmosphère festive du pays. Certains monastères font une place au sapin de Noël.Les sud-Coréens non chrétiens profitent eux aussi de ce jour férié pour retrouver leurs proches et leurs amis et s’offrir des cadeaux.