Photo : YONHAP News

Pas de Noël sous la neige cette année. Même si le mercure est descendu sous le zéro ce matin, les températures se sont bien reprises cet après-midi.En début d’après-midi, il faisait jusqu’à 6-7°C dans la capitale sud-coréenne, 7°C à Daejeon, 12°C à Daegu, et plus de 15°C sur l’île de Jeju et jusqu’à 16°C à Busan.