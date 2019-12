La Cheongwadae observe de près la situation en Corée du Nord

Photo : KBS News

La Maison bleue scrute elle aussi de près l’évolution de la situation dans le nord de la péninsule, ce jour de Noël, pour lequel le régime de Kim Jong-un avait promis un cadeau aux Etats-Unis, s'ils ne faisaient aucun progrès en ce qui concerne la relance des négociations bilatérales sur le nucléaire.Pour la présidence sud-coréenne, toute nouvelle provocation de Pyongyang risque de peser aussi sur le processus de paix dans la péninsule et le rôle de facilitateur ou de médiateur que Moon Jae-in joue entre Washington et Pyongyang.Afin de demander à son homologue chinois Xi Jinping de dissuader son allié nord-coréen, le chef de l’Etat sud-coréen l’a rencontré lundi à Pékin, avant de se rendre à Chengdu en Chine, là où il s’est entretenu le lendemain avec les Premiers ministres chinois et japonais. Xi et Moon ont alors affiché leur convergence sur la nécessité de maintenir le fil du dialogue entre les USA et la Corée du Nord.Et lors de la rencontre trilatérale entre le numéro un sud-coréen, Li Keqiang et Shinzo Abe à Chengdu, les trois hommes se sont engagés à faire en sorte que le processus de dénucléarisation dans la péninsule progresse.Selon certains responsables de la Cheongwadae, le voyage chinois de Moon aurait affaibli les possibilités d’une « provocation de Noël » du royaume ermite.