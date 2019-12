Corée du Nord : aucun signe du « cadeau de Noël » de Kim Jong-un à Donald Trump

Photo : YONHAP News

La tension reste toujours palpable entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, après que celle-ci a promis, le 3 décembre dernier, un « cadeau de Noël » si Washington ne change pas d’approche dans les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule avant la fin de l’année. Depuis, le pays communiste a effectué, à deux reprises, des « tests très importants », et tenu l'assemblée plénière du comité militaire central de son Parti des travailleurs pour décider d’accélérer ses capacités militaires d’autodéfense. Le lancement d’un missile balistique intercontinental a même été redouté.Cela dit, aucun signe de provocation militaire n’a été observé, pour l’heure, dans le nord de la péninsule. À Pyongyang, les médias d’Etat n’ont pas fait état, eux non plus, de mouvements particuliers.Le régime de Kim Jong-un n’a publié aucun communiqué depuis dix jours. Il serait en train de se pencher sur les décisions à prendre, en attendant quelques annonces du côté de la Maison blanche. Dans ce contexte, il doit convoquer cette semaine le plénum du parti pour discuter « des questions importantes ». Lors de cette réunion, le royaume ermite pourrait durcir le ton.