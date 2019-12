Cheongwadae : le voyage à Séoul du président chinois Xi Jinping quasi-confirmé

Photo : YONHAP News

Le voyage du président chinois à Séoul, au premier semestre de l’année prochaine, est quasiment validé. Et il est bien probable que son Premier ministre prenne part, lui aussi, à un nouveau sommet trilatéral que la Corée du Sud organisera, en 2020, avec la Chine et le Japon. C’est ce qu’a annoncé, hier, un haut responsable de la Maison bleue.Selon cette source, lors de son entrevue avec Xi Jinping, lundi, à Pékin, Moon Jae-in lui a proposé de se rendre dans son pays, l’an prochain, ce à quoi le numéro un chinois a répondu qu’il l’envisagerait très favorablement.Si ce voyage a lieu, comme prévu, il s’agira du premier en cinq ans et donc, du premier depuis l’arrivée de Moon au pouvoir. Un séjour qui pourrait faire avancer aussi bien le dialogue Pyongyang-Washington, que le processus de dénucléarisation de la péninsule. L’enjeu sera aussi important pour traiter une série de mesures que Pékin a adoptée contre Séoul, suite à l’installation, en 2017, du bouclier antimissile américain THAAD, dans le sud de la péninsule. Des mesures qui ne sont pas encore levées.Pendant leur entretien, les deux dirigeants ont aussi discuté des visites croisées entre leurs pays. Pour cela, le président sud-coréen a proposé de désigner 2022 comme l’année des échanges culturels et touristiques. Une année qui signera le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations. Son interlocuteur a répondu par l’affirmative.L’annonce de la Cheongwadae intervient sur fond d’escalade des tensions dans la péninsule, en cette fin d’année, pour laquelle Pyongyang avait fixé un ultimatum à Washington sur l’avenir de leurs négociations nucléaires. Elle viserait, ainsi, à faire passer un message au régime de Kim Jong-un.