JO de Tokyo : l’équipe nord-coréenne de football féminin ne participera pas aux qualifications

Photo : YONHAP News

L’équipe féminine de football de Corée du Nord renonce à participer aux éliminatoires du tournoi de la zone Asie pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Le match, qui devait l’opposer à l’équipe de Corée du Sud, en février prochain, sur l’île de Jeju, à l’extrême sud-ouest de la péninsule, n’aura donc pas lieu. L’Etat communiste en a déjà informé la Confédération asiatique de football (AFC), sans en préciser pour autant la raison. C’est ce qu’ont appris, hier, les instances sud-coréennes du football.Le tournoi en question devait se disputer entre huit équipes de la région, réparties en deux groupes. Les deux Corées, le Vietnam et la Birmanie font partie du groupe A, tandis que l’Australie, la Chine, la Thaïlande et Taïwan sont dans le B. Les qualifications débuteront en février prochain en Corée du Sud et en Chine.Les deux meilleures équipes de chaque groupe s’affronteront en matchs aller-retour en mars. Et les deux vainqueurs de ces rencontres se qualifieront pour le tournoi olympique, avec le Japon, qui a déjà obtenu son ticket en qualité de pays hôte.L’absence de la Corée du Nord donnera ainsi plus de chances aux sud-Coréennes de se qualifier.