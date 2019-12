La Corée du Sud est le premier investisseur au Vietnam en 2019

Photo : YONHAP News

Les capitaux en provenance de Corée du Sud représentent, cette année, la plus grande part des investissements étrangers au Vietnam.Selon l’annonce, faite hier, par le ministère vietnamien de la Planification et des Investissements, le montant des fonds étrangers pour les investissements dans le pays, enregistrés entre le début de l’année et vendredi dernier, a progressé de 7,2 % en un an, totalisant quelque 38,02 milliards de dollars. Il s’agit de l’addition des nouveaux apports directs, de l’augmentation de ceux déjà engagés et des actions vendues.La Corée du Sud arrive en tête avec un total de 7,92 milliards de dollars promis, soit 20,8 % de l’ensemble. Viennent ensuite Hong Kong, avec 7,87 milliards de dollars, et Singapour avec 4,5 milliards de dollars.Selon les secteurs, la manufacture est de loin la plus attractive, avec 64,6 % de l’ensemble, suivi du secteur immobilier avec 10,2 %.