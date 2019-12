Samsung Electronics est l’entreprise la plus convoitée par les étudiants sud-coréens

Photo : YONHAP News

Plus d’un étudiant sud-coréen sur dix souhaiterait travailler chez Samsung Electronics. Le géant sud-coréen de l’électronique remporte ainsi le palmarès des entreprises les plus attractives auprès des étudiants.Tel est le résultat d’un sondage mené par la plateforme d’embauche en ligne, Job Korea, auprès de 1 059 étudiants, entre le 20 et le 25 décembre.Plus concrètement, Samsung Electronics arrive en tête avec 10,6 % des avis favorables, suivi de la compagnie aérienne Korean Air (7,6 %), du groupe CJ (6,7 %) et de la Kepco, la société d’électricité nationale (5,9 %). Samsung C&T et E-Mart sont ex-aequo, en 5e position.Pour la plus grande part des personnes interrogées, c’est le haut niveau de salaire proposé qui motive leur choix, suivi du bien-être et de l’environnement au travail (23,8 %), et de l’image du PDG de l’entreprise (21,7 %).