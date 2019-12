VOA : une centaine de navires soupçonnés d’avoir transporté du charbon et du pétrole au port nord-coréen de Nampo en 2019

Photo : YONHAP News

Cette année, des navires qui auraient transporté du charbon, du pétrole et ses produits dérivés, ont fréquenté, une centaine de fois, le port nord-coréen de Nampo. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l’Amérique (VOA), après avoir analysé les photos satellites commerciales de Planet Labs.Selon ces images, au moins 71 bateaux ancrés au quai d’embarquement du charbon, ont été identifiés. Mardi dernier, deux navires, chacun d’une longueur d’à peu près 150 et 130 mètres, y ont également été détectés. Aucun d’eux n’étant bâchés, cela signifierait qu’ils embarquaient ou débarquaient du charbon nord-coréen.Par ailleurs, la radio américaine estime que le nombre de bateaux qui ont jeté l’ancre dans ce port est probablement plus important, car certaines photos n’ont pu être prises à cause des nuages.Toujours d’après la VOA, des images de 47 autres navires ont été prises au niveau d’installations destinées au débarquement de pétrole, toujours au large du port de Nampo. Plus précisément, deux à six pétroliers y sont restés un à deux jours chaque mois, à l’exception d’avril.Pour rappel, le Conseil de sécurité de l’Onu interdit à la Corée du Nord d’exporter du charbon et limite aussi ses importations de pétrole raffiné à 500 000 barils par an.