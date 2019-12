Ashfall enregistre plus de 4 millions d’entrées en une semaine

Photo : YONHAP News

Quel sera le premier film à dépasser la barre des 10 millions d’entrées en Corée du Sud l’année prochaine ? Ashfall, sorti en salle il y a une semaine, semble bien disposé pour remporter cet honneur, grâce à l’excellent jeu de ses acteurs de renom, tels que Lee Byung-hun et Ha Jeong-woo, et l’originalité du scénario.En effet, en seulement sept jours, le dernier long-métrage de Lee Hae-joon et Kim Byeong-seo a attiré plus de 4 millions de spectateurs. Et pour la seule journée de Noël, 935 000 personnes se sont rendues dans les salles obscures découvrir ce désastre de grande ampleur.Intitulé en coréen « le mont Baekdu », l’histoire, fictive, parle de l’irruption volcanique de la montagne du même nom, située entre la Corée du Nord et la Chine, et d’une opération commando sud-coréenne, réalisée en Corée du Nord et visant à minimiser son impact catastrophique pour la péninsule.