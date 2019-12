Football : l’ex-entraîneur de l’équipe nationale sud-coréenne, Shin Tae-yong, va diriger l’équipe indonésienne

Photo : YONHAP News

L’ancien entraîneur des « guerriers de Taegeuk », Shin Tae-yong, va désormais s’occuper de l’équipe indonésienne. Selon celui qui a emmené l’équipe sud-coréenne jusqu’à la Coupe du monde 2018 de Russie, le contrat devrait être signé samedi après-midi.Après le mondial russe, Shin a décidé de prendre son temps avant de choisir sa prochaine destination. Plusieurs équipes, y compris le club chinois Shenzhen FC, lui ont fait des avances et il a finalement opté pour l’Indonésie.Les médias locaux font preuve d’un grand intérêt à l’égard de l’entraîneur sud-coréen. Ils sont nombreux, notamment, à spéculer sur le montant de sa rémunération annuelle qui, pour eux, se situerait entre 500 000 et 2 millions de dollars. L’Association du football de l’Indonésie (FAI) est même intervenue afin de demander un peu de patience avant de parler du salaire et de la durée du contrat.