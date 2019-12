Nucléaire nord-coréen : Moon Jae-in souligne le principe d’ « action par action »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a affirmé que, si la Corée du Nord procédait, avec sincérité, à sa dénucléarisation, la communauté internationale devrait montrer des gestes concordants en retour. Moon Jae-in en a fait part, aujourd’hui, sur le site web d’opinion Project Syndicate, composé de 508 médias de 157 pays comme abonnés.Dans un article intitulé « la paix réalisée par de nombreuses actions - la conception de la paix dans la péninsule », le chef de l’État explique que le problème nucléaire et balistique du pays communiste n’est pas encore résolu et que ce dernier n’a pas encore entièrement ouvert son cœur. Et d’ajouter que Washington et Pyongyang étaient en train de se renvoyer la balle pour savoir qui de l’un ou de l’autre passerait en premier à l’action.Le locataire de la Maison bleue aurait ainsi voulu souligner l’importance du principe d’ « action par action », appelant les deux interlocuteurs à prendre réciproquement des mesures pour relancer, sous peu, leurs négociations.Par ailleurs, Moon considère également que la paix est en train d’avancer, petit à petit, en évoquant le désarmement de la zone de sécurité commune (JSA), le démantèlement des postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ) et l’opération d’exhumation dans le no man's land des restes des soldats tués pendant la guerre de Corée.