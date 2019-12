Moon Jae-in se félicite du nouveau record du nombre des touristes étrangers en Corée du Sud établi cette année

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est engagé à attirer plus de 20 millions de touristes étrangers en Corée du Sud à partir de l’année prochaine. C’est ce qu’a fait savoir Moon Jae-in, sur son compte Facebook, aujourd’hui.En accueillant le 17 250 000e touriste en Corée du Sud, une famille indonésienne, le chef de l’État s’est notamment réjoui que le nombre d’étrangers venus dans le pays du Matin clair ait franchi un cap historique.Le locataire de la Maison bleue a notamment expliqué que les Chinois arrivaient en tête, soulignant qu’ils étaient 26 % de plus que l’an dernier à s’être rendus dans le sud de la péninsule coréenne.Enfin, Moon a estimé que le tourisme contribuait à booster l’économie. En effet, en compétitivité touristique, la Corée du Sud a, en trois ans, grimpé de trois places, passant du 19e au 16e rang mondial, et les revenus provenant de ce secteur ont dépassé, cette année, les 25 000 milliards de wons, environ 19,5 milliards d’euros.